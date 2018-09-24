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Жириновського викликали на допит в СБУ

В Урядовому кур’єрі оприлюднено повістку, якою СБУ викликала на допит депутата Держдуми, лідера ЛДПР Володимира Жириновського.

Володимир Жириновський

Скандальний російський депутат, якого звинувачують у фінансуванні бойовиків на Донбасі, має з’явитися на допит 27 вересня, передає УНН.

– Підозрюваний громадянин Російської Федерації Жириновський Володимир Вольфович, 25.04.1946 р.н., який проживає за адресою: Російська Федерація, м. Москва, вул. Ніжинська, 14, відповідно до вимог ст.ст.133, 135, 290, 297-5 КПК України викликається на 9.00 27 вересня 2018 року до старшого слідчого в ОВС ГСУ СБ України Македонського В. П. у каб. 716 за адресою: м. Київ, вул. Володимирська, 33, – йдеться у повідомленні.

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Зазначається, що Жириновського чекають в СБУ для вручення підозри та допиту як підозрюваного.

Нагадаємо, Шевченківський райсуд Києва 18 вересня надав дозвіл на спеціальне досудове розслідування щодо Володимира Жириновського та ще двох депутатів Держдуми РФ за підозрою у фінансусанні терористів на Донбасі.

За цими фактами ГПУ у 2017 і 2018 роках оголосила про підозру в фінансуванні тероризму Жириновському і двом його колегам. Їм загрожує 10-12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Фото: Владимир Жириновский/facebook

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