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Прошли Керченский мост и провокации: как корабли ВМС заходили в Мариуполь

Украинские военные корабли Донбасс и Корец зашли в мариупольский порт.

Российский пограничный катер совершил провокационные действия при заходе в порт Мариуполя украинских кораблей, сообщили в Министерстве обороны Украины.

– Вблизи рейда Мариуполя в районе якорной стоянки была попытка провокации со стороны российского пограничного катера типа Мангуст. Пограничный катер РФ на большой скорости пытался сблизиться с нашими кораблями, но решительными активными действиями экипажей малых бронированных артиллерийских катеров Лубны и Кременчуг он был остановлен, – рассказали в министерстве.

Также в ведомстве отметили, что некоторые средства массовой информации начали распространять очередной фейк российской пропаганды о якобы оплате лоцманских услуг стране-агрессору.

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– Никаких оплат лоцманских услуг при следовании через Керченский пролив не проводилось, – добавили в Минобороны.

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Прошли Керченский мост и провокации: как корабли ВМС заходили в Мариуполь / 4 фотографии

Ранее Факты ICTV писали, что Россия отправляет в аннексированный Крым более 50 самолетов, включая сверхзвуковой бомбардировщик Ту-22М3.

Фото: Министерство обороны Украины.

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