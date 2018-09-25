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Пройшли Керченський міст та провокації: як кораблі ВМС заходили у Маріуполь

Українські військові кораблі Донбас і Корець зайшли до маріупольського порту.

Російський прикордонний катер здійснив провокаційні дії при заході в порт Маріуполя українських кораблів, повідомили у Міністерстві оборони України.

– Поблизу рейду Маріуполя в районі якірної стоянки була спроба провокації з боку російського прикордонного катеру типу Мангуст. Прикордонний катер РФ на великій швидкості намагався зблизитись з нашими кораблями, але рішучими активними діями екіпажів малих броньованих артилерійських катерів Лубни та Кременчук він був зупинений, – розповіли у міністерстві.

Також у відомстві зазначили, що деякі засоби масової інформації почали розповсюджувати черговий фейк російської пропаганди щодо начебто оплати лоцманських послуг країні-агресору.

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– Ніяких оплат лоцманських послуг при слідуванні Керченською протокою не здійснювалося, – додали у Міноборони.

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Пройшли Керченський міст та провокації: як кораблі ВМС заходили у Маріуполь / 4 фотографии

Раніше Факти ICTV писали, що Росія відправляє в анексований Крим понад 50 літаків, включаючи надзвуковий бомбардувальник Ту-22М3.

Фото: Міністерство оборони України.

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