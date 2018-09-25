PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / Саперы РФ на Донбассе взорвали магазин и ранили 5 человек/

Саперы РФ на Донбассе взорвали магазин и ранили 5 человек

В результате взрыва травмы получили 5 мирных жителів.

В ответ на акцию активистов одного из временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области против показного минирования российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, в результате взрыва тяжело ранено было одно гражданское лицо, еще четырем оказана медицинская помощь на месте происшествия.

Читайте: Помогает следствию: СБУ вывела из ОРДО “министра ДНР”

– Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на “украинских диверсантов”, – отмечается в сообщении.

Напомним, 31 августа бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко взорвали в центре Донецка.

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Двое солдат ВСУ ранены в результате взрыва миномета Молот
Ситуация на Донбассе обострилась: трое военных ранены
Очередная провокация. Оккупированную Горловку обстреляли из миномета
ОБСЄ
Танки, Грады и гаубицы. ОБСЕ нашла на Донбассе новую технику боевиков
В Одессе произошел взрыв
Минометы и БМП. Боевики обстреляли позиции ВСУ на Донбассе 28 раз
В Донецке прогремел взрыв. Мужчина взорвал гранату в магазине
Остались руины: в Винницкой области взорвался дом с 71-летним мужчиной
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка