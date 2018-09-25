Саперы РФ на Донбассе взорвали магазин и ранили 5 человек

В результате взрыва травмы получили 5 мирных жителів.

В ответ на акцию активистов одного из временно оккупированных населенных пунктов Донецкой области против показного минирования российские саперы взорвали местный продовольственный магазин. Об этом сообщает Главное управление разведки Минобороны.

По данным украинской разведки, в результате взрыва тяжело ранено было одно гражданское лицо, еще четырем оказана медицинская помощь на месте происшествия.

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– Командование российских оккупационных войск традиционно пытается переложить вину за совершенное российскими военнослужащими преступление на “украинских диверсантов”, – отмечается в сообщении.

Напомним, 31 августа бывшего главаря “ДНР” Александра Захарченко взорвали в центре Донецка.