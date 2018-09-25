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Помогает следствию: СБУ вывела из ОРДО “министра ДНР”

В результате спецоперации контрразведки СБУ с временно оккупированной территории Донецкой области выведено “бывшего министра агропромышленной политики и продовольствия ДНР”.

– В сентябре 2014 года мужчина присоединился к незаконным вооруженным формированиям. Сначала в составе так называемого “Индустриального оплота Донбасса”. Впоследствии, возглавив по предложению Захарченко “министерство агропромышленной политики и продовольствия террористов”, – рассказали в пресс-службе СБУ.

Среди прочего он также санкционировал прибытия на оккупированные территории Донбасса грузов так называемого российского гуманитарного конвоя.

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Из-за конфликта с Захарченко “министр” был обвинен в злоупотреблении служебным положением, хищении средств в особо крупных размерах и на некоторое время был заключен своими же соратниками.

Оказавшись на подконтрольной Украине территории, мужчина в рамках открытого уголовного производства по ст. 258 ч.3 УК Украины сотрудничает со следствием и дает показания о деятельности террористической организации.

Ранее Факты ICTV писали, что СБУ перехватила разговоры главарей террористической организации “ДНР”, в которых они обсуждают изменения во властной структуре и согласование этих действий с Кремлем.

Фото: СБУ.

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