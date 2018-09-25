Сапери РФ на Донбасі підірвали магазин і поранили 5 людей

У результаті вибуху травми отримали 5 мирних жителів.

У відповідь на акцію активістів одного з тимчасово окупованих населених пунктів Донецької області проти показного мінування російські сапери підірвали місцевий продовольчий магазин. Про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

За даними української розвідки, в результаті вибуху було важко поранено одну цивільну особа, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці події.

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– Командування російських окупаційних військ традиційно намагається перекласти провину за вчинений російськими військовослужбовцями злочин на “українських диверсантів”, – наголошується в повідомленні.

Нагадаємо, 31 серпня колишнього ватажка “ДНР” Олександра Захарченка підірвали у центрі Донецька.