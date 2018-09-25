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Укрзализныця запускает экспресс на Донбасс: маршрут и дата

Из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс, первый рейс запустят в воскресенье, 30 сентября.

– Ночной экспресс из столицы в Лисичанск запускаем уже с этого воскресенья. Это направление одно из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев – Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс – 30 сентября, – заявил и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.

По его словам, вагоны в поезде купейные и категории люкс.

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Останавливаться поезд будет в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном.

Отправление из Киева – в 21.48, прибытие в Лисичанск – в 10.21 (продолжительность следования 12 часов 33 минуты).

Ранее Факты ICTV писали, что ПАО Укрзализныця подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут курсировать между вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь.

Фото: ukrzaliznica

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