Укрзализныця запускает экспресс на Донбасс: маршрут и дата

Из Киева в Лисичанск будет ходить ночной экспресс, первый рейс запустят в воскресенье, 30 сентября.
– Ночной экспресс из столицы в Лисичанск запускаем уже с этого воскресенья. Это направление одно из самых популярных. Билеты на поезд №20/19 Киев – Лисичанск можно приобрести уже сейчас, первый рейс – 30 сентября, – заявил и.о. председателя правления ПАО Укрзализныця Евгений Кравцов.
По его словам, вагоны в поезде купейные и категории люкс.
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Останавливаться поезд будет в Полтаве, Харькове, Купянске, Сватово, Кременном и Рубежном.
Отправление из Киева – в 21.48, прибытие в Лисичанск – в 10.21 (продолжительность следования 12 часов 33 минуты).
Ранее Факты ICTV писали, что ПАО Укрзализныця подготовила 5 рельсовых автобусов, которые будут курсировать между вокзалом Киев-Пассажирский и аэропортом Борисполь.
Фото: ukrzaliznica