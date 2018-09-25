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Укрзалізниця запускає експрес на Донбас: маршрут та дата

З Києва до Лисичанська ходитиме нічний експрес, перший рейс запустять в неділю, 30 вересня.

– Нічний експрес зі столиці в Лисичанськ запускаємо вже з цієї неділі. Цей напрямок – один з найбільш популярних. Квитки на поїзд №20/19 Київ – Лисичанськ можна придбати вже зараз, перший рейс – 30 вересня, – заявив в.о. голови правління ПАТ Укрзалізниця Євген Кравцов.

За його словами, вагони в поїзді купейні та категорії люкс.

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Зупинятися поїзд буде в Полтаві, Харкові, Куп’янську, Сватові, Кремінному і  Рубіжному.

Відправлення з Києва – в 21.48, прибуття в Лисичанськ – в 10.21 (тривалість проходження 12 години 33 хвилини).

Раніше Факти ICTV писали, що  ПАТ Укрзалізниця підготувала 5 рейкових автобусів, які курсуватимуть між вокзалом Київ-Пасажирський та аеропортом Бориспіль.

Фото: ukrzaliznica

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