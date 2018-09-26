Борьба с рейдерством должна стать обязательной частью предвыборных программ – политолог

Борьбу с рейдерством стоит сделать обязательным пунктом предвыборной программы оппозиционных кандидатов и на президентских, и на парламентских выборах.

Такое мнение на своей странице в Facebook высказал политолог Сергей Белашко.

– Рейдерские захваты – это результат бессилия власти по целому ряду пунктов: слабая вертикаль Минюста, неспособная заранее отфильтровать “черных нотариусов”, слабая судебная система, безвольные правоохранительные органы, которые стоят в сторонке либо вовсе поддерживают своими действиями рейдеров, – отметил он.

По мнению эксперта, практически полное отсутствие ответственности за рейдерские захваты – главная причина, по которой их количество ежегодно растет.

– Кровавый захват элеватора в Харьковской области только “благодаря” перестрелке вышел на общенациональный уровень обсуждения. И видимо только поэтому завершился для законных владельцев благополучно. Чуть быстрее среагировала полиция в Кировоградской области – и пресекла попытку рейдерской уборки урожая неизвестными. Попытку рейдерского захвата зафиксировали в одном из предприятий Киевской области, чем история завершится, пока непонятно, – напомнил политолог.

В то же время, по его словам, на Черниговщине компания местного депутата пять лет отбивалась от рейдеров под руководством экс-начальника налоговой милиции Андрея Головача, “которого уже при новой власти обвиняли в отмывании через НДС-схемы около 3 млрд грн, а он заплатил в бюджет 130 млн грн (откуда у чиновника?) и благополучно вышел”.

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– Сельхозпредприятие законные владельцы себе вернули, сейчас расследуется уголовное дело по факту рейдерского захвата бизнеса Головачом и его семьей, – отметил Белашко.

– Нынешней власти нечего противопоставить рейдерству. Более того, представители власти часто становятся соучастниками захватов собственности. Избиратели это уже поняли. Теперь мяч на поле оппозиции. Надо забивать! – резюмировал он.

К слову, в Кировоградской области, 19 сентября, полиция задержала 27 человек при попытке рейдерского захвата урожая.