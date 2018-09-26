Боротьба з рейдерством має стати частиною передвиборчих програм – політолог

Боротьбу з рейдерством варто зробити обов’язковим пунктом передвиборної програми опозиційних кандидатів і на президентських, і на парламентських виборах.

Таку думку на своїй сторінці в Facebook висловив політолог Сергій Белашко.

– Рейдерські захоплення – це результат безсилля влади з цілої низки пунктів: слабка вертикаль Мін’юсту, нездатна заздалегідь відфільтрувати “чорних нотаріусів”, слабка судова система, безвольні правоохоронні органи, які стоять осторонь або зовсім підтримують своїми діями рейдерів, – зазначив він.

На думку експерта, практично повна відсутність відповідальності за рейдерські захоплення – головна причина, по якій їх кількість щороку зростає.

– Криваве захоплення елеватора в Харківській області тільки “завдяки” перестрілці вийшов на загальнонаціональний рівень обговорення. І мабуть тільки тому завершився для законних власників благополучно. Трохи швидше зреагувала поліція в Кіровоградській області – і попередила спробу рейдерського збирання врожаю невідомими. Спробу рейдерського захоплення зафіксували в одному з підприємств Київської області, чим історія завершиться, поки незрозуміло, – нагадав політолог.

У той же час, за його словами, на Чернігівщині компанія місцевого депутата п’ять років відбивалася від рейдерів під керівництвом екс-начальника податкової міліції Андрія Головача, “якого вже при новій владі звинувачували у відмиванні через ПДВ-схеми близько 3 млрд грн, а він заплатив в бюджет 130 млн грн (звідки у чиновника?) і благополучно вийшов”.

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– Сільгосппідприємство законні власники собі повернули, наразі розслідується кримінальна справа за фактом рейдерського захоплення бізнесу Головачом і його сім’єю, – зазначив Белашко.

– Нинішній владі нічого протиставити рейдерству. Більш того, представники влади часто стають співучасниками захоплень власності. Виборці це вже зрозуміли. Тепер м’яч на полі опозиції. Треба забивати, – резюмував він.

До слова, на Кіровоградщині, 19 вересня, поліція затримала 27 осіб при спробі рейдерського захоплення врожаю.