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Порошенко про отримання Томосу: Ми на фінішній прямій

Президент України Петро Порошенко переконаний, що процес прийняття рішення про надання Україні Томосу про створення помісної Української Православної церкви, уже вийшов на фінішну пряму.

Про це він заявив у Нью-Йорку під час зустрічі з українською громадою, передає Укрінформ.

– Я ніколи не називав дати Томосу, і не буду її називати. Я сказав, що нам, українцям, треба молитися й боротися за те, щоб Господь нам його послав. Але я твердо переконаний, що ми вже на фінішній прямій, – наголосив Порошенко.

– Враховуючи багатостраждальний шлях, який пройшли українці, це точно є свідченням того, що і наша перемога наближається, і землю ми українську звільнимо, – підкреслив він.

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Порошенко додав, що “церква має бути одна – українська”.

– Українці чекали цього рішення не чотири, і не сто, а триста років. Україна виборола цю допомогу. І камінням у Путіна в горлі стане той Крим, як вони втратили Україну для церкви московського патріархату, – наголосив президент України.

До речі, раніше патріарх Філарет назвав терміни створення єдиної церкви в Україні.

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