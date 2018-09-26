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Осенний призыв 2018: повестки получат почти 18 тыс. парней

На срочную воинскую службу осенью 2018 года будут призваны 17 тыс. 960 человек.

Такое решение принято сегодня на заседани Кабмина, передает Интерфакс-Украина.

В частности, 9 010 призывников будут направлены на срочную службу в ВСУ, 6,5 тыс. – в Нацгвардию, 1 550 – в Госпогранслужбу и 900 – в Государственную специальную службу транспорта.

При этом на финансирование осеннего призыва Кабмин выделил 64,96 млн грн, объем расходов на одного призывника – 3 617,13 грн.

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Ранее сообщалось, что срок осеннего призыва на срочную военную службу в 2018 году увеличен с двух до трех месяцев из-за большого количества призывников.

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