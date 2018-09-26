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Осінній призов 2018: повістки отримають майже 18 тис. хлопців

На строкову військову службу восени 2018 року будуть призвані 17 тис. 960 осіб.

Таке рішення прийнято сьогодні на засіданні Кабміну, передає Інтерфакс-Україна.

Зокрема, 9 010 призовників будуть направлені на строкову службу в ЗСУ, 6,5 тис. – у Національну гвардію, 1 550 – у Держприкордонслужбу та 900 – до Державної спеціальної служби транспорту.

При цьому на фінансування осіннього призову Кабмін виділив 64,96 млн грн, обсяг витрат на одного призовника – 3 617,13 грн.

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Раніше повідомлялося, що термін осіннього призову на строкову військову службу в 2018 році збільшено з двох до трьох місяців через велику кількість призовників.

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