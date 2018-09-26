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Введение миротворцев на Донбасс. Порошенко предложил ООН пройти тест

Развертывание на Донбассе миротворческой операции ООН может быть определяющим фактором в восстановлении суверенитета и территориальной целостности Украины.

Порошенко в ООН

Об этом заявил президент Петр Порошенко, выступая во время мероприятия высокого уровня по деятельности ООН по поддержанию мира в рамках участия в 73-й сессии Генассамблеи Организации, сообщает пресс-служба АП.

– Я уверен, что многонациональная миротворческая операция под эгидой ООН с единой четко определенной целью по восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины может быть определяющим фактором прекращения страданий украинского народа. Мы считаем, что не существует лучшего способа, чем развертывание такой операции с полноценным мандатом ООН, – подчеркнул глава государства.

По его словам, это могло бы заставить Россию добросовестно выполнять Минские договоренности.

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Однако, как отметил Порошенко, обращение Украины по развертыванию операции ООН на оккупированной территории Донбасса до сих пор не было удовлетворено.

– Мы рассматриваем это как испытание способности нашей Организации решать сложные конфликтные ситуации. Тест, который ООН должна пройти, – резюмировал президент.

Перед этим президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе, в том числе развертывание многонациональной миротворческой миссии.

Фотоpresident.gov.ua

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