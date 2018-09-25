Политзаключенные, миссия ООН и санкции: о чем говорили Порошенко и Волкер

Президент Петр Порошенко и специальный представитель США по Украине Курт Волкер во время сессии Генассамблеи ООН обсудили ситуацию на Донбассе.

Об этом во вторник, 25 сентября, сообщает пресс-служба президента.

В частности, собеседники оценили перспективы развертывания многонациональной миротворческой миссии под эгидой ООН на неподконтрольной Киеву части Донбасса.

Также подчеркивалась необходимость немедленного освобождения всех украинских заложников.

– Отдельное внимание было уделено сотрудничеству в сфере безопасности и обороны между Украиной и США, а также взаимодействию на пути дальнейшего внедрения реформ в нашем государстве, – говорится в сообщении.

Курт Волкер, в свою очередь, проинформировал Порошенко об усилении санкционного давления против Российской Федерации, в частности о введении в список санкций еще 12-ти российских компаний.

Читайте: Волкер объяснил, почему РФ ответственна за крушение MH-17

Напомним, что завтра на 73-й Генассамблеи ООН в Нью-Йорке Порошенко будет выступать на сессии. Президент будет говорить, в частности, о необходимости миротворческой миссии ООН на Донбассе.