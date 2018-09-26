Введення миротворців на Донбас. Порошенко запропонував ООН пройти тест

Розгортання на Донбасі миротворчої операції ООН може бути визначальним фактором у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України.

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи під час заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генасамблеї Організації, повідомляє прес-служба АП.

– Я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Ми вважаємо, що не існує кращого способу, ніж розгортання такої операції з повноцінним мандатом ООН, – підкреслив глава держави.

За його словами, це могло б змусити Росію сумлінно виконувати Мінські домовленості.

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Однак, як зазначив Порошенко, звернення України щодо розгортання операції ООН на окупованій території Донбасу досі не було задоволено.

– Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої Організації вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який ООН повинна пройти, – резюмував президент.

Перед цим президент Петро Порошенко і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час сесії Генасамблеї ООН обговорили ситуацію на Донбасі, у тому числі розгортання багатонаціональної миротворчої місії.

Фото: president.gov.ua