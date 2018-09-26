PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / Політика / Введення миротворців на Донбас. Порошенко запропонував ООН пройти тест/

Введення миротворців на Донбас. Порошенко запропонував ООН пройти тест

Розгортання на Донбасі миротворчої операції ООН може бути визначальним фактором у відновленні суверенітету і територіальної цілісності України.

Порошенко в ООН

Про це заявив президент Петро Порошенко, виступаючи під час заходу високого рівня щодо діяльності ООН з підтримання миру в рамках участі у 73-й сесії Генасамблеї Організації, повідомляє прес-служба АП.

– Я впевнений, що багатонаціональна миротворча операція під егідою ООН з єдиною чітко визначеною метою щодо відновлення суверенітету і територіальної цілісності України може бути визначальним фактором припинення страждань українського народу. Ми вважаємо, що не існує кращого способу, ніж розгортання такої операції з повноцінним мандатом ООН, – підкреслив глава держави.

За його словами, це могло б змусити Росію сумлінно виконувати Мінські домовленості.

Читайте: ООН закликала посилити гуманітарну допомогу жителям Донбасу

Однак, як зазначив Порошенко, звернення України щодо розгортання операції ООН на окупованій території Донбасу досі не було задоволено.

– Ми розглядаємо це як випробування здатності нашої Організації вирішувати складні конфліктні ситуації. Тест, який ООН повинна пройти, – резюмував президент.

Перед цим президент Петро Порошенко і спеціальний представник США по Україні Курт Волкер під час сесії Генасамблеї ООН обговорили ситуацію на Донбасі, у тому числі розгортання багатонаціональної миротворчої місії.

Фото: president.gov.ua

Теги: , ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Донбас ЗСУ АТО
ООС: у боях на Донбасі поранено 5 українських бійців
Порошенко про отримання Томосу: Ми на фінішній прямій
Політв’язні, місія ООН і санкції: про що говорили Порошенко і Волкер
73-я Генасамблея ООН у Нью-Йорку: чого чекати Україні
Порошенко на Генасамблеї ООН
Порошенко на Генасамблеї ООН: про що говоритиме, з ким зустрінеться
Війна на Донбасі: бойовики обстрілюють ЗСУ з великого калібру і БМП
У США є дані щодо російських військових на Донбасі
Куля потрапила в легеню в районі серця. Мені давали 2% на виживання – “кіборг” про бої в ДАП
Завантаження...
Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка