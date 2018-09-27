Причиной массового отравления жителей окуппированной Макеевки стало частичное дезинфицирование воды марганцем.

Представитель уполномоченного Верховной Рады по правам человека в Луганской и Донецкой областях Павел Лисянский сообщил в Facebook, что в Макеевке просто закончился хлор.

– Закончился хлор, поэтому воду частично дезинфицировали марганцем… Именно такая причина произошедшего происшествия, – уточнил он.

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Напомним, после массового отравления водой в оккупированной Макеевке в инфекционные отделения больниц Макеевки и Донецка госпитализировано 87 человек,