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Масове отруєння в Макіївці – причина відома

Причиною масового отруєння жителів окупованої Макіївки стало часткове дезинфікування води марганцем.

Представник уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Луганській і Донецькій областях Павло Лисянський повідомив у Facebook, що у Макіївці просто закінчився хлор.

– Закінчився хлор, тому воду частково дезінфікували марганцем…Саме така причина події, – уточнив він.

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Нагадаємо, після масового отруєння водою в окупованій Макіївці в інфекційні відділення лікарень Макіївки і Донецька госпіталізовано 87 осіб

Фото: Pixabay

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