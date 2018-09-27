Після масового отруєння водою в окупованій Макіївці госпіталізовано понад 100 осіб.

Кількість людей, які отруїлися водою в окупованій Макіївці, перевищила сотню, повідомив в ефірі Громадського радіо представник уповноваженого з прав людини у Луганській та Донецькій областях Павло Лисянський.

– Я припускаю, що кількість отруєних людей збільшуватиметься. Зараз їх більше ста людей, – сказав він.

Раніше у Facebook Павло Лисянський повідомляв про госпіталізовацію 87 осіб, в тому числі 4 дітей.

За його словами, постраждалих може бути набагато більше, але отримати інформацію практично неможливо.

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– Як нам повідомляють, стан госпіталізованих людей середньої тяжкості…Окупаційні адміністрації свідомо занижують кількість людей, які звернулися за допомогою, та і госпіталізованих, – розповів Лисянський.

Раніше повідомлялося, що в окупованій Макіївці (Донецька область) сталося масове отруєння місцевих жителів питною водою.