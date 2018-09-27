Продолжение сотрудничества Украины с МВФ является обязательным условием для гарантий от Всемирного банка на $800 млн.

Об этом на пресс-конференции сообщила директор ВБ по делам Беларуси, Молдовы и Украины Сату Кахконен, передает УНИАН.

– Мы стараемся получить эти деньги от рынков для Украины, чтобы поддержать реформы, которые сейчас внедряются. Чтобы мы могли двигаться с нашей гарантией, должна быть внедрена должным образом программа сотрудничества с МВФ, – объяснила она.

По ее словам, исполнительный директорат Всемирного банка ожидает положительного результата переговоров Украины с МВФ.

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Ранее сообщалось, что Всемирный банк готовит гарантийную операцию на $650 млн в поддержку основных реформ Украине.

Напомним, 19 сентября работа миссии Международного валютного фонд в Киеве закончилась, но переговоры о дальнейшей поддержке реформ и возможной финансовой помощи все еще продолжаются.