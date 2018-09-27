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Світовий банк висунув умову Україні для отримання $800 млн

Продовження співпраці України з МВФ є обов’язковою умовою для гарантій від Світового банку на $800 млн.

Про це на прес-конференції повідомила директор СБ у справах Білорусі, Молдови та України Сату Кахконен, передає УНІАН.

– Ми намагаємося отримати ці гроші від ринків для України, щоб підтримати реформи, які зараз впроваджуються. Щоб ми могли рухатися з нашою гарантією, повинна бути впроваджена належним чином програма співпраці з МВФ, – пояснила вона.

За її словами, виконавчий директорат Світового банку очікує позитивного результату переговорів України з МВФ.

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Раніше повідомлялося, що Світовий банк готує гарантійну операцію на $650 млн на підтримку основних реформ Україні.

Нагадаємо, 19 вересня робота місії Міжнародного валютного фонду в Києві закінчилася, але перемовини щодо подальшої підтримки реформ і можливої ​​фінансової допомоги все ще тривають.

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