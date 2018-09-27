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Украина ввела новые санкции против компаний РФ

Украина ввела специальные санкции против ряда транспортных предприятий РФ.

Санкції проти РФ

Украина ввела санкции против нескольких транспортных компаний России, которые сотрудничали с компаниями на оккупированном Донбассе, сообщает пресс-служба СБУ.

По информации СБУ, ряд российских компаний заключил соглашения с транспортными предприятиями на оккупированном Донбассе, из-за чего из России на Донбасс и наоборот перевозят грузы.

– Своими действиями российские предприятия грубо нарушают международные нормы и правила и причастны к финансовому и материальному обеспечению террористических организаций на временно неподконтрольных территориях Донецкой и Луганской областей, – говорится в сообщении.

В санкционный список попали РЖД Логистика, ООО Промкомплекспласт, ООО Газголдер и другие.

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Санкции предусматривают блокирование активов, ограничение торговых операций, частичное или полное прекращение транзита ресурсов, полетов и перевозок по территории Украины.

К слову, Кабмин обратился в СНБО с просьбой о введении санкций против российских издательств.

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