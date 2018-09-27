Україна ввела спеціальні санкції проти низки транспортних підприємств РФ.

Україна ввела санкції проти кількох транспортних компаній Росії, які співпрацювали з компаніями на окупованому Донбасі, повідомляє прес-служба СБУ.

За інформацією СБУ, низка російських компаній укладала угоди з транспортними підприємствами на окупованому Донбасі, через що з Росії на Донбас та навпаки перевозять вантажі.

– Своїми діями російські підприємства грубо порушують міжнародні норми і правила та є причетними до фінансового і матеріального забезпечення терористичних організацій на тимчасово непідконтрольних територіях Донецької та Луганської областей, – йдеться у повідомленні.

До санкційного списку потрапили РЖД Логистика, ТОВ Промкомплекспласт, ТОВ Газголдер та інші.

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Санкції передбачають блокування активів, обмеження торговельних операцій, часткове чи повне припинення транзиту ресурсів, польотів та перевезень територією України.

До слова, Кабмін звернувся до РНБО з проханням про введення санкцій проти російських видавництв.