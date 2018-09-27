Юрий Луценко напомнил, что двойное гражданство категорически запрещено украинской Конституцией.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что двойное гражданство запрещено украинским законодательством, поэтому все украинцы, получившие гражданство другого государства, будут лишены паспорта гражданина Украины, пишет Лига

Об этом он сказал сегодня на брифинге, комментируя ситуацию с выдачей венгерских паспортов в Берегово на Закарпатье.

Луценко отметил, что уголовное производство по этому случаю зарегистрировано, следствие ведет СБУ.

– Служба безопасности Украины ведет следствие, мы ведем процессуальный надзор. Получение двойного гражданства категорически запрещено украинской Конституцией. Тут двух толкований быть не может. Если есть доказательства о двойном гражданстве – это должно наказываться, – сказал он.

Генпрокурор напомнил о случае с народным депутатом Андреем Артеменко, который был лишен украинского гражданства за второй паспорт.

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– Если в ходе следствия СБУ будут установлены такие случаи по другим лицам, любым – мэрам, губернаторам, министрам, пенсионерам, военнослужащим – действие будет таким же: лишение украинского гражданства, – сказал Луценко.

Напомним, в сети появилось видео, на котором украинским гражданам в закарпатском городе Берегово выдают венгерские паспорта.