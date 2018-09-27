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Видача паспортів Угорщини: Луценко погрожує позбавленням громадянства

Юрій Луценко нагадав, що подвійне громадянство категорично заборонено українською Конституцією.

Генпрокурор Юрій Луценко заявив, що подвійне громадянство заборонене українським законодавством, тому всі українці, які отримали громадянство іншої держави, будуть позбавлені паспорта громадянина України, пише Ліга.

Про це він сказав сьогодні на брифінгу, коментуючи ситуацію з видачею угорських паспортів в Берегове на Закарпатті.

Луценко зазначив, що кримінальне провадження щодо цієї події зареєстровано, слідство веде СБУ.

– Служба безпеки України веде слідство, ми ведемо процесуальний нагляд. Отримання подвійного громадянства категорично заборонено українською Конституцією. Тут двох тлумачень бути не може. Якщо є докази про подвійне громадянство – це повинно каратися, – сказав він.

Генпрокурор нагадав про випадок з народним депутатом Андрієм Артеменком, який був позбавлений українського громадянства за другий паспорт.

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– Якщо під час слідства СБУ будуть встановлені такі випадки щодо інших осіб, будь-яким – мерам, губернаторам, міністрам, пенсіонерам, військовослужбовцям – дія буде таким же: позбавлення українського громадянства, – сказав Луценко.

Нагадаємо, в мережі оприлюднили відео, на якому українським громадянам у закарпатському місті Берегове видають угорські паспорти.

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