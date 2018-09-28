Мешканку Мелітополя Запорізької області Тетяну Дюніну суд засудив до 3 років позбавлення волі умовно за репост сепаратистської публікації у соціальній мережі Вконтакте.

Про повідомляють Українські новини з посиланням на вирок суду.

Дюніна, уродженка Воронезької області Росії, 27 березня 2014 року у соціальній мережі Вконтакте під аккаунтом Тетяна Тюнікова зробила репост публікації користувача Віктора Кіндратовича під назвою Південний Схід, за мною, у Росію.

Згідно з висновком судової лінгвістичної експертизи писемного мовлення у итексті репоста йдеться про спонукання мешканців південно-східної частини України зробити дії, які приведуть до приєднання цієї території до Росії.

Більш того, наступного дня, 28 березня 2014 року, Дюніна зробила репост тексту з групи Новини Донбасу з наступною інформацією: “Ти цього хочеш? Так, саме цього хочуть новороси і малороси в Україні. Ми, росіяни України-Русі – частина єдиного руського миру. Свідомо нерусь нам не указ “.

У даному тексті експертиза також виявила висловлювання, виражені у формі спонукання, із закликом замислитися про територіальні зміни, а саме про створення країни Малоросія на території України.

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