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Клых попросил Сенцова прекратить голодовку

Украинский политзаключенный Станислав Клых попросил Олега Сенцова прекратить голодовку.

Олег Сенцов

Украинский политзаключенный Станислав Клых написал заключенному Кремля Олегу Сенцову письмо с просьбой прекратить голодовку, сообщает Украинская правда.

– Стас Сенцову написал письмо. Я его взяла, вышлю и Людмиле Денисовой передам на словах его призыв. Стас говорит, что Сенцов писал ему открытку и письмо, еще, наверное, до голодания, то тюремщики сами говорят, что тюремщики – тюремщикам письма не передают. Попросил через меня переслать, – сказала мать политзаключенного Тамара Клых.

Она также добавила, что Станислав уже не верит в свое увольнение.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

К слову, в России правозащитница Зоя Светова провела одиночный пикет под администрацией президента Российской Федерации с требованием освободить украинского политзаключенного Олега Сенцова.

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