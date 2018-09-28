В России сообщили о стабильном состоянии здоровья Олега Сенцова, однако никакого документа не предоставили.

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова.

– 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабитнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное. До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения, – добавила Денисова.

По словам омбудсмена, Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

С 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию.

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– Кроме этой информации от РФ, ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно. Официального заключения консилиума врачей нет, – отметила Денисова.

При этом омбудсмен добавила, что сомневается в достоверности информации и качестве проведенного медицинского осмотра.

Она напомнила, что в городской больнице к Сенцову с самого начала относились ужасно – не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически.



РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова / 2 фотографии

Ранее Андрей Парубий подписал постановление ВР о предоставлении Олегу Сенцову Нобелевской премии мира.

Фото: Соколовская Инна/УНИАН