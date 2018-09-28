PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Украина / РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова - Денисова/

РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

В России сообщили о стабильном состоянии здоровья Олега Сенцова, однако никакого документа не предоставили.

Олег Сенцов

Украинский омбудсмен Людмила Денисова получила ответ от председателя Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаила Федотова, он сообщил о состоянии здоровья Олега Сенцова.

– 12 сентября был проведен консилиум врачей Лабитнангской городской больницы. Состояние здоровья Олега определено ими как стабильное.

До 3 октября запланировано проведение очередного консилиума врачей, чтобы в дальнейшем оценить состояние здоровья Олега и тактику его дальнейшего ведения, – добавила Денисова.

По словам омбудсмена, Сенцов находится под диспансерным наблюдением из-за заболевания опорно-двигательного аппарата.

С 8 июня ему продолжают давать пищевую смесь и проводить ежедневную инфузионную терапию.

Читайте: Верю в хороший конец истории – Сенцов написал письмо правозащитнице

– Кроме этой информации от РФ, ни одного подтверждающего медицинского документа мне не предоставлено. Хотя я настаиваю на этом уже давно.

Официального заключения консилиума врачей нет, – отметила Денисова.

При этом омбудсмен добавила, что сомневается в достоверности информации и качестве проведенного медицинского осмотра.

Она напомнила, что в городской больнице к Сенцову с самого начала относились ужасно – не оказывали надлежащей медицинской помощи и давили психологически.

image image
РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова / 2 фотографии

Ранее Андрей Парубий подписал постановление ВР о предоставлении Олегу Сенцову Нобелевской премии мира.

Фото: Соколовская Инна/УНИАН

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Олег Сенцов
Клых попросил Сенцова прекратить голодовку
Сенцова официально выдвинули на Нобелевскую премию мира
Олег Сенцов
Верю в хороший конец истории – Сенцов написал письмо правозащитнице
Россия обязана освободить Сенцова – Волкер
Олег Сенцов стал почетным гражданином Парижа
Пікет на підтримку Сенцова
Пикеты в поддержку Сенцова и Балуха. В Москве задержали двух россиян
Свободу Сенцову: российская правозащитница вышла на пикет под администрацию Путина
Олег Сенцов
Не нужно слез. Письмо Сенцова правозащитникам
Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка