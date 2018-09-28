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Клих попросив Сенцова припинити голодування

Український політв’язень Станіслав Клих попросив Олега Сенцова припинити голодування.

Олег Сенцов

Український політв’язень Станіслав Клих написав ув’язненому Кремля Олегу Сенцову листа з проханням припинити голодування, повідомляє Українська правда.

– Стас Сенцову написав листа. Я його взяла, вишлю і Людмилі Денісовій передам на словах його заклик. Стас каже, що Сенцов писав йому листівку і листа, ще, мабуть, до голодування, то тюремники самі кажуть, що тюремники – тюремникам листи не передають. Попросив через мене переслати, – сказала мати політв’язня Тамара Клих.

Вона також додала, що Станіслав вже не вірить у своє звільнення.

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До слова, у Росії правозахисниця Зоя Светова провела одиночний пікет під адміністрацією президента Російської Федерації з вимогою звільнити українського політв’язня Олега Сенцова.

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