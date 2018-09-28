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РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова

У Росії повідомили про стабільний стан здоров’я Олега Сенцова, однак жодного документа не надали.

Олег Сенцов

Український омбудсмен Людмила Денісова отримала відповідь від глави Ради при президенті РФ із розвитку громадянського суспільства та прав людини Михайла Федотова, він повідомив про стан здоров’я Олега Сенцова.

– 12 вересня було проведено консиліум лікарів Лабитнангської міської лікарні. Стан здоров’я Олега визначено ними як стабільний.

До 3 жовтня заплановано проведення чергового консиліуму лікарів, щоб в подальшому оцінити стан здоров’я Олега і тактику його подальшого ведення, – додала Денисова.

За словами омбудсмена, під диспансерним наглядом через захворювання опорно-рухового апарату.

З 8 червня йому продовжують давати харчову суміш та проводити щоденну інфузійну терапію.

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– Крім цієї інформації від РФ, жодного підтверджуючого медичного документу мені не надано. Хоча я наполягаю на цьому вже давно.

Офіційного висновку консиліуму лікарів немає, – зауважила Денисова.

При цьому омбудсмен додала, що сумнівається у достовірності інформації та якості проведеного медичного огляду.

Вона нагадала, що в міській лікарні до Сенцова від початку ставилися жахливо – не надавали належної медичної допомоги та тиснули психологічно.

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РФ не надає документи про стан Сенцова – Денісова / 2 фотографии

Раніше Андрій Парубій підписав постанову ВР щодо надання Олегу Сенцову Нобелівської премії мира.

Фото: Соколовська Інна/УНІАН

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