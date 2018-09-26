Верю в хороший конец истории – Сенцов написал письмо правозащитнице

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал еще одно письмо, в котором рассказал, что надеется на хороший конец в истории с политзаключенными в РФ.

Украинский политзаключенный Олег Сенцов написал еще одно письмо, в котором поблагодарил за поддержку, сообщила правозащитница Зоя Светова в Facebook.

– Спасибо тем людям, которые, несмотря на весь этот бесконечный марафон, еще продолжают поддерживать меня, а главное и всех остальных украинских политзаключенных. Они не сдаются, и я вместе с ними. Верю в хороший конец этой истории, несмотря ни на что. Ничто не бывает вечным, даже плохое, – написал Сенцов.

Украинский политзаключенный добавил, что не думал, что будет голодать столь долго.

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К слову, украинский режиссер Олег Сенцов, который незаконно заключен в российской колонии, стал почетным гражданином Парижа.