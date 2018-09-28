Российского актера Дмитрия Бедерина не пропустили на территорию Украины. Его задержали в аэропорту Борисполь.

Об этом заявил помощник председателя Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян, передает Укринформ.

28-летний российский актер прилетел в Украину рейсом из молдавского Кишинева.

Слободян добавил, что во время детального общения с Бедериным, он подтвердил, что посещал временно оккупированный Крым в начале этого года, нарушая украинское законодательство.

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– В оккупированном Крыму актер участвовал в съемках фильма, – рассказал Слободян.

Поэтому, смотря на то, что этот гражданин России нарушил законодательство Украины, пограничники приняли решение о непропуске его на территорию Украины и запретили ему въезд в страну сроком на 3 года.

– В целом Госпогранслужба или самостоятельно в рамках полномочий, либо по поручению СБУ уже не пропустила через границу и запретила въезд почти 130 российским деятелям искусства и спорта, – отметил Слободян.

Напомним, в июле российского актера Антона Макарского не пустили в Украину через границу с Молдовой из-за посещения незаконно аннексированного Крыма.