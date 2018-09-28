Російського актора Дмитра Бедеріна не пропустили на територію України. Його затримали в аеропорту Бориспіль.

Про це заявив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян, передає Укрінформ.

28-річний актор прилетів в Україну рейсом з молдавського Кишинева.

Слободян додав, що під час детального спілкування з Бедеріним, він підтвердив, що відвідував тимчасово окупований Крим на початку цього року, порушуючи українське законодавство.

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– В окупованому Криму актор брав участь у зйомках фільму, – розповів Слободян.

Тому, зважаючи на те, що цей громадянин Росії порушив законодавство України, прикордонники прийняли рішення про непропуск його на територію України і заборонили йому в’їзд в країну строком на 3 роки.

– В цілому Держприкордонслужба або самостійно в межах повноважень, або за дорученням СБУ вже не пропустила через кордон і заборонила в’їзд майже 130 російським діячам мистецтва і спорту, – зазначив Слободян.

Нагадаємо, в липні російського актора Антона Макарського не пустили в Україну через кордон з Молдовою через відвідування незаконно анексованого Криму.