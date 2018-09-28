Передача США Украина двух патрульных катеров Island усилила оборонное сотрудничество между странами, считает президент Петр Порошенко.

Передача США Украина двух патрульных катеров береговой охраны класса Island является подтверждением того, насколько важна Украина для будущего всего свободного мира, убежден президент Петр Порошенко.

– Украина является де-факто восточным флангом НАТО, а этот жест поддержки усилил оборонное сотрудничество между нашими странами, – отметил он.

В то же время помощник министра обороны США Роберт Карем отметил, что позиция США по твердой поддержке суверенитета и территориальной целостности Украины неизменна.

Читайте: Второй штурмовой катер Кентавр для ВМС спустили на воду

– Россия оккупировала Крым и продолжает конфликт на Донбассе и пытается изменить границы, используя силу.

Российская агрессия не является только угрозой для Украины. Это является угрозой для всего региона, Европы, США и стабильности всего мирового порядка, – сказал он.

Карем также добавил, что Россия проводит военную операцию в стране-партнере НАТО, а также продолжает распространять пропаганду и дезинформацию, подрывая правительства и угрожая миру и стабильности в мире.

Напомним, вчера в Балтиморе США передали Украине два патрульных катера класса Island.

Характеристики судов позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

Фото: АП