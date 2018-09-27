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США передали Украине первые два катера класса Island

В американском Балтиморе США передали Украине два патрульных катера класса Island.

США передали Україні катери Island

Об этом сообщил в Facebook президент Украины Петр Порошенко, который присутствует на торжественной церемонии передачи катеров.

– Первые две лодки класса Island станут еще одним кирпичом в укреплении военно-морского альянса между украинским и американским народами, – отметил он в выступлении.

По его словам, эти корабли помогут защищать Украину от российской агрессии.

Патрульные катера класса Island строились для Береговой охраны США с 1985 по 1992 годы.

В базовой комплектации имеют водоизмещение 168 тонн, длину – 34 м, ширину – 6,4 м. Развивают скорость до 29,5 узлов. Катера оснащены радиолокационными станциями общего обнаружения AN/SPS-73 и 5,4-метровой досмотровой лодкой Zodiak Hurricane 540.

Cushing и Drummond после вывода из состава Береговой охраны США в 2017 году находились в законсервированном состоянии. Последний доковый ремонт Cushing состоялся в 2014 году, а Drummond – в 2012 году.

Drummond также ранее прошел модернизацию по программе МЭР, в ходе которой дополнительно к общему объему ремонтных работ было проведено обновление ряда ключевых узлов, а также заменены на более современные ключевые системы катера.

После получения катеров начнется подготовка украинских экипажей к ним. Впоследствии их  транспортируют в Одессу в течение года.

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В апреле командование Военно-Морских Сил ВСУ завершило отработку контракта на получение двух патрульных катеров типа Island от правительства США. Эти катера по своим характеристикам позволяют осуществлять патрулирование в Черном и Азовском морях и выполнять рейды в течение 14 дней без ограничений.

Фото: Svyatoslav Tsegolkо

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