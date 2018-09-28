Передача США Україні двох патрульних катерів Island посилила оборонну співпрацю між країнами, вважає президент Петро Порошенко.
Передача США Україні двох патрульних катерів берегової охорони класу Island є підтвердженням того, наскільки є важливою Україна для майбутнього всього вільного світу, переконаний президент Петро Порошенко.
– Україна є де-факто східним флангом НАТО, а цей жест підтримки посилив оборонну співпрацю між нашими країнами, – зауважив він.
Водночас помічник міністра оборони США Роберт Карем наголосив, що позиція США щодо твердої підтримки суверенітету та територіальної цілісності України незмінна.
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– Росія окупувала Крим і продовжує конфлікт на Донбасі та намагається змінити кордони, використовуючи силу.
Російська агресія не є лише загрозою для України. Це є загрозою для цілого регіону, Європи, США та стабільності всього світового порядку, – сказав він.
Карем також додав, що Росія проводить військову операцію у країні-партнері НАТО, а також продовжує розповсюджувати пропаганду та дезінформацію, підриваючи уряди та загрожуючи миру та стабільності у світі.
Нагадаємо, вчора в Балтиморі США передали Україні два патрульні катери класу Island.
Характеристики суден дозволяють здійснювати патрулювання у Чорному та Азовському морях і виконувати рейди протягом 14 днів без обмежень.
Фото: АП