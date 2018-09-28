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Українці стали більше заробляти: як виросла середня зарплата

Середня зарплата в Україні в серпні 2018 року в порівнянні з серпнем 2017 року збільшився на 15,7%.

В Україні за останній рік середня зарплата зросла на 15,7%, але скоротилася на 2,1% в порівнянні з липнем 2018, повідомляє Державна служба статистики, передає Інтерфакс-Україна.

За даними статвідомства, найбільше зростання середньої заробітної плати штатних працівників у серпні 2018 року у порівнянні з серпнем 2017 спостерігався в Полтавській (на 30,7%), Тернопільській (на 30,2%), Вінницькій (на 29,5%), Волинській (на 27,9%), Херсонській (на 26,7%), Київській (на 27%), Житомирської (на 26,7%), Одеській (на 26,7%), Закарпатській (на 26,5%) , Кіровоградській (на 26,2%), Львівській (на 26%), Запорізької (на 25,9%), Черкаській (на 25,6%), Рівненській (на 25,1%), Харківській (на 24,7 %), Чернігівській та Сумській (на 24,2%), Івано-Франківській та Миколаївській (на 24%), Хмельницькій (на 23,8%), Чернівецькій (на 23,5%) і в Києві (на 23,4%).

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У Донецькій і Луганській областях (без урахування частини зони проведення ООС) зростання заробітної плати склав 25,9% і 28,8% відповідно.

Найвищий рівень зарплат у минулому місяці зафіксовано в Києві – 13 659 грн, найнижчий – в Чернівецькій області – 6 883 грн. У більшості областей України розмір зарплати коливається в межах від 7 тис. до 9 тис. грн.

Раніше Факти ICTV писали, що з 1 вересня в Україні принесуть здорожчання залізничних квитків, а також підвищення зарплат військовослужбовцям.

Фото: Dreamstime.com

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