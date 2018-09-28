Святослав Вакарчук считает, что Украина должна совершить реформу судебной системы.

Лидер группы Океан Эльзы Святослав Вакарчук в своей статье Кому здесь тюрьма, кому – Дольче Вита рассказал, что больше всего современная Украина нуждается в честном правосудии и реформировании судов.

Статья была опубликована в издании Украинская правда.

По словам Вакарчука, Украина нуждается в справедливости, а ее нам может принести реформа судебной системы.

– Сделать это можно только лишив старых судей возможности контролировать отбор новых. Сегодня Высшая квалификационная комиссия судей – орган, номинирующий новых судей, прямо или косвенно контролируется старым судейским корпусом, – отметил он.

Также добавил, что отбор судей надо поручить тем, кому больше всего доверяет общество:

– Если вынести за скобки армию и церковь, то на сегодняшний день это две категории: международные эксперты и волонтеры, и общественные активисты.

В частности, Вакарчук предлагает всерьез подумать о привлечении авторитетных иностранных судей к ведению дел в Украине, для того чтобы добиться доверия украинского и иностранного бизнеса к нашей судебной системе.

Последним шагом в реформированию судов, лидер О.Э. определяет потребность обновления кассационного суда, чтобы это помогло изменить всю систему.

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– Кассационный суд должен получить полное доверие общества. Далее, если какой-то судья первой инстанции будет иметь большое количество дел, возвращенных после кассации, это должно стать основанием для рассмотрения его/ее действий той же ВККС. Если рассмотрение покажет предвзятость или незаконность действий судьи, то его/ее должны немедленно уволить, – добавил Вакарчук.

К слову, ранее Вакарчук поделился своими мыслями относительно будущего курса Украины.