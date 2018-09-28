Святослав Вакарчук вважає, що Україна повинна здійснити реформу судової системи.

Лідер гурту Океан Ельзи Святослав Вакарчук у свої статті Кому тут тюрма, кому – Дольче Віта розповів, що найбільше сучасна Україна потребує чесного правосуддя та реформування судів.

Стаття була опублікована у виданні Українська правда.

За словами Вакарчука, Україна потребує справедливості, а її нам може принести реформа судової системи.

– Зробити це можна лише позбавивши старих суддів можливості контролювати відбір нових. Сьогодні Вища кваліфікаційна комісія суддів – орган, що номінує нових суддів, прямо чи опосередковано контролюється старим суддівським корпусом, – зазначив він.

Також додав, що добір суддів треба доручити тим, кому найбільше довіряє суспільство:

– Якщо винести за дужки армію і церкву, то на сьогодні це дві категорії: міжнародні експерти та волонтери, і громадські активісти.

Зокрема, Вакарчук пропонує всерйоз подумати про залучення авторитетних іноземних суддів до ведення справ в Україні, для того щоб добитися довіри українського та іноземного бізнесу до нашої судової системи.

Останнім кроком в реформуванні судів, лідер О.Е. визначає потребу оновлення касаційного суду, аби це допомогло змінити всю систему.

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– Касаційний суд має отримати повну довіру суспільства. Далі, якщо якийсь суддя першої інстанції матиме велику кількість справ, повернутих після касації, це має стати підставою для розгляду його/її дій тією ж таки ВККС. Якщо розгляд покаже упередженість або незаконність дій судді, то його/її має бути негайно звільнено, – додав Вакарчук.

До слова, раніше Вакарчук поділився своїми думками щодо майбутнього курсу України.