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В Крым прибыла делегация из Норвегии без согласования с Украиной

В аннексированный Крым без предварительного согласования с украинскими властями прибыла делегация из Норвегии, которая намерена посетить 4 города полуострова.

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Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на Крыминформ.

Визит продлится до 6 октября.

В программу делегации войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов.

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Норвежскую делегацию составили члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

К слову, в Варшаве на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения страны-члены ОБСЕ засудили Россию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.

Фото: hvylya.net.

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