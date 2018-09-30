В аннексированный Крым без предварительного согласования с украинскими властями прибыла делегация из Норвегии, которая намерена посетить 4 города полуострова.

Об этом пишет Корреспондент со ссылкой на Крыминформ.

Визит продлится до 6 октября.

В программу делегации войдет посещение МДЦ Артек, Ливадийского дворца, Никитского ботанического сада, Дома-музея Чехова в Ялте и других культурных объектов.

Читайте: Сбросят ракеты и бомбы: РФ направила в Крым десятки самолетов и кораблей

Норвежскую делегацию составили члены группы Врачи против ядерного оружия Монс Ли, актриса Ане Хоэль, профессор кафедры статистических наук департамента экономики Университета Осло Тори Шведер, а также фермеры, предприниматели и общественные деятели.

К слову, в Варшаве на ежегодном совещании по обзору выполнения обязательств в области человеческого измерения страны-члены ОБСЕ засудили Россию за оккупацию Крыма и поддержали Украину в борьбе за восстановление территориальной целостности.

Фото: hvylya.net.