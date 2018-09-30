PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТИ iPad / iPhone ФАКТИ Android
Факти / Україна / До Криму прибула делегація з Норвегії без узгодження з Україною/

До Криму прибула делегація з Норвегії без узгодження з Україною

До анексованого Криму без попереднього узгодження з українською владою прибула делегація з Норвегії, яка має намір відвідати 4 міста півострова.

крым

Про це пише Кореспондент з посиланням на Кримінформ.

Візит триватиме до 6 жовтня.

У програму делегації увійде відвідування МДЦ Артек, Лівадійського палацу, Нікітського ботанічного саду, Будинку-музею Чехова в Ялті та інших культурних об’єктів.

Читайте: Скинуть ракети і бомби: РФ направила у Крим десятки літаків і кораблів

Норвезьку делегацію склали члени групи Лікарі проти ядерної зброї Манслі, актриса Анні Хоель, професор кафедри статистичних наук департаменту економіки Університету Осло Торі Шведер, а також фермери, підприємці та громадські діячі.

До слова, у Варшаві на щорічній нараді з огляду виконання зобов’язань у сфері людського виміру країни-члени ОБСЄ засудили Росію за окупацію Криму та підтримали Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

Фото: hvylya.net.

Теги: ,
Якщо побачили помилку, будь ласка, виділіть фрагмент тексту і натисніть Ctrl+Enter.

По темі

Завантаження...
Завантаження...

РЕЄСТРАЦІЯ

Увійти за допомогою

Забули пароль?

Відновити пароль

Увійти через соціальну мережу

Вгору Вгору
Вверх

    Знайшли помилку в тексті?

    Помилка