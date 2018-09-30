До анексованого Криму без попереднього узгодження з українською владою прибула делегація з Норвегії, яка має намір відвідати 4 міста півострова.

Про це пише Кореспондент з посиланням на Кримінформ.

Візит триватиме до 6 жовтня.

У програму делегації увійде відвідування МДЦ Артек, Лівадійського палацу, Нікітського ботанічного саду, Будинку-музею Чехова в Ялті та інших культурних об’єктів.

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Норвезьку делегацію склали члени групи Лікарі проти ядерної зброї Манслі, актриса Анні Хоель, професор кафедри статистичних наук департаменту економіки Університету Осло Торі Шведер, а також фермери, підприємці та громадські діячі.

До слова, у Варшаві на щорічній нараді з огляду виконання зобов’язань у сфері людського виміру країни-члени ОБСЄ засудили Росію за окупацію Криму та підтримали Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.

Фото: hvylya.net.