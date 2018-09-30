Россия может вернуть политзаключенного Олега Сенцова Украине в случае выдачи РФ, осужденных в США — Виктора Бута и Константина Ярошенко и арестованной летом в 2018 году Марии Бутиной.

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Новая газета со ссылкой на источник, близкий к переговорам относительно обмена пленными между Россией и Украиной.

По данным собеседника, Москва готова обсуждать такую “гуманитарную акцию” непосредственно с Вашингтоном, “при этом Украина не будет стороной переговоров”.

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Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила изданию, что “не в курсе” таких инициатив.

Напомним, пресс-служба УФСИН опубликовала фото Сенцова.

Фото: Twitter.