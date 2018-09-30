PHNjcmlwdCBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1pZD0iMTMxOSIgZGF0YS1vdXRzdHJlYW0tZm9ybWF0PSJmdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1zaXRlX2lkPSJGYWt0eV9GdWxsc2NyZWVuIiBkYXRhLW91dHN0cmVhbS1jb250ZW50X2lkPSJmYWt0eS5pY3R2LnVhIiBzcmM9Ii8vcGxheWVyLmFkdGVsbGlnZW50LmNvbS9vdXRzdHJlYW0tdW5pdC8yLjExL291dHN0cmVhbS11bml0Lm1pbi5qcyI+PC9zY3JpcHQ+
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир / Мировые новости / РФ вернет Сенцова в Украину, если США выдадут Москве 3 россиян - СМИ/

РФ вернет Сенцова в Украину, если США выдадут Москве 3 россиян – СМИ

Россия может вернуть политзаключенного Олега Сенцова Украине в случае выдачи РФ, осужденных в США —  Виктора Бута и Константина Ярошенко и арестованной летом в 2018 году Марии Бутиной.

сенцов

Об этом сообщает российское оппозиционное издание Новая газета со ссылкой на источник, близкий к переговорам относительно обмена пленными между Россией и Украиной.

По данным собеседника, Москва готова обсуждать такую “гуманитарную акцию” непосредственно с Вашингтоном, “при этом Украина не будет стороной переговоров”.

Читайте: РФ не предоставляет документы о состоянии Сенцова – Денисова

Официальный представитель МИД России Мария Захарова сообщила изданию, что “не в курсе” таких инициатив.

Напомним, пресс-служба УФСИН опубликовала фото Сенцова.

Фото: Twitter.

Теги: ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

По теме

Загружается…
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка