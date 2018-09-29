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В России показали фото Сенцова во время медосмотра

Пресс-служба УФСИН опубликовала фото политзаключенного Олега Сенцова. 29 сентября — 139-й день его голодовки.

– 28.09.2018 осужденный Олег Сенцов был вывезен в Лабытнангскую городскую больницу, где ему выполнены дополнительные исследования и получены консультации врачей-специалистов. Учитывая результаты проведенного обследования, Олегу Сенцову проведена коррекция лечения, – говорится в сообщении УФСИН по Ямало-Ненецкому автономному округу.

Читайте: Клых попросил Сенцова прекратить голодовку

Фото опубликовали 28 сентября, но не уточнили, когда именно оно было сделано.

Напомним, вчера Олега Сенцова вывезли из колонии в городскую больницу Лабытнанги для планового обследования.

Фото: УФСИН

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