У Латвії переконані, що Україна поверне контроль над незаконно анексованим Кримом.

Міністр закордонних справ Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що незаконно анексований Росією Крим обов’язково повернеться під контроль України, передає Укрінформ.

– Я впевнений, що одного дня міжнародне право й справедливість візьмуть гору й територіальна цілісність України та інших партнерів ЄС за програмою Східне партнерство будуть відновлені, – сказав Рінкевичс.

За його словами, Латвія підтримуватиме політику невизнання незаконної анексії Криму.

– Територіальна цілісність і суверенітет, як зазначено у завданнях та принципах Статуту ООН, мають дотримуватися усіма. Російська Федерація мусить припинити свою агресію проти України, – підсумував міністр закордонних справ Латвії.

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До слова, у Варшаві на щорічній нараді з огляду виконання зобов’язань у сфері людського виміру країни-члени ОБСЄ засудили Росію за окупацію Криму та підтримали Україну у боротьбі за відновлення територіальної цілісності.