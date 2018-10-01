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Муженко расскрыл план Украины по защите Азовского моря

Украина построит военную базу на Азовском море и усилит военное присутствие в этом районе, чтобы противостоять растущей угрозе со стороны России.

Об этом заявил глава Генштаба ВСУ Виктор Муженко, передает Reuters.

Все те мероприятия, которые проводятся в Приазовье, и есть элемент наращивания нашего присутствия в этом регионе для адекватного реагирования на возможные провокации со стороны Российской Федерации, – сказал Муженко.

Украина уже нарастила в этом районе воздушные, наземные, морские и артиллерийские силы.

Однако, Муженко исключил возможность того, что ВМС Украины будут сопровождать коммерческие суда в Азовском море, чтобы предотвратить их остановку российскими кораблями.

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Напомним, как ВСУ отражали возможную агрессию РФ с Азовского моря.

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