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Муженко розкрив план України щодо захисту Азовського моря

Україна побудує військову базу на Азовському морі і посилить військову присутність в цьому районі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.

Про це заявив глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, передає Reuters.

– Всі ті заходи, які проводяться у Приазов’ї, і є елементом нарощування нашої присутності в цьому регіоні для адекватного реагування на можливі провокації з боку Російської Федерації, – сказав Муженко.

Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили.

Однак, Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі, щоб запобігти їх зупинці російськими кораблями.

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Нагадаємо, як ВСУ відображали можливу агресію РФ з Азовського моря.

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