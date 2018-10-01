Україна побудує військову базу на Азовському морі і посилить військову присутність в цьому районі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.

Про це заявив глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, передає Reuters.

– Всі ті заходи, які проводяться у Приазов’ї, і є елементом нарощування нашої присутності в цьому регіоні для адекватного реагування на можливі провокації з боку Російської Федерації, – сказав Муженко.

Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили.

Однак, Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі, щоб запобігти їх зупинці російськими кораблями.

Нагадаємо, як ВСУ відображали можливу агресію РФ з Азовського моря.