Україна побудує військову базу на Азовському морі і посилить військову присутність в цьому районі, щоб протистояти зростаючій загрозі з боку Росії.
Про це заявив глава Генштабу ЗСУ Віктор Муженко, передає Reuters.
– Всі ті заходи, які проводяться у Приазов’ї, і є елементом нарощування нашої присутності в цьому регіоні для адекватного реагування на можливі провокації з боку Російської Федерації, – сказав Муженко.
Україна вже наростила в цьому районі повітряні, наземні, морські та артилерійські сили.
Однак, Муженко виключив можливість того, що ВМС України будуть супроводжувати комерційні судна в Азовському морі, щоб запобігти їх зупинці російськими кораблями.Читайте: Чим небезпечна ситуація в Азовському морі для України Простояв 313 годин: чому Росія затримує кораблі в Азовському морі Провокації РФ в Азовському морі і миротворці - про що говорив Порошенко на Генасамблеї ООН
Нагадаємо, як ВСУ відображали можливу агресію РФ з Азовського моря.