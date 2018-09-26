На побережье Азовского моря прошли масштабные учения по отражению и сдерживанию возможной агрессии с моря.

Об этом сообщает ГПСУ.

В ходе учений экипажи бронеавтомобилей Госпогранслужбы и танковые подразделения ВСУ совершенствовали взаимодействие при выполнении задач по обороне побережья и уничтожению надводных целей и морского десанта противника.

– Во время учебной стрельбы, как днем ​​так и ночью, снайперские группы закрепили навыки действий в различных условиях обстановки, пулеметчики повысили точность стрельбы в движении и с укреплений, а водители бронированных Хамвеей усовершенствовали мастерство управления во время движения в колонные, развертывании в боевой порядок и выполнение оборонных маневров на побережье, – говорится в сообщении.

Отмечается, что совместные учения по отражению возможной агрессии с моря продлятся и в дальнейшем.

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Как ВСУ отражали возможную агрессию РФ с Азовского моря / 7 фотографий

К слову, сегодня российский пограничный катер типа Мангуст на большой скорости пытался сблизиться с украинским кораблями в Азовском море.

Фото, видео: ГПСУ