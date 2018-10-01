1 октября в Украине стартовал осенний призыв, который продлится до конца декабря.

С 1 октября по 30 декабря в Вооруженные силы Украины и другие военные формирования на срочную военную службу будет призвано 17 тыс. 960 граждан.

– Планируется призвать и направить в войска (силы) 17 960 лиц, в том числе: в Вооруженные силы Украины – 9 010 человек, Национальную гвардию Украины – 6 500 человек, Государственную пограничную службу – 1 550 человек, Государственную специальную службу транспорта – 900 человек, – сообщили в Минобороны.

Отправления команд молодого пополнения в военные части начнутся с 8 октября и завершатся 28 декабря 2018 года, сообщают в ведомстве.

Кого призовут.

Призыву на военную службу подлежат мужчины, которым исполнилось 20 лет, но не старше 27 лет. Молодые люди 18-19 лет могут пройти службу в армии на добровольной основе (по контракту).

На сколько призовут.

Забирать в армию могут на разные сроки – в зависимости от войск, в которые попадет призывник. Призывники с высокой степенью образования специалист или магистр служат меньше – до 12 месяцев.

Что грозит уклонистам.

Закон предусматривает различные виды наказания за нарушения. Так, за неявку в военкомат на призывника накладывается штраф. При этом оштрафованы могут быть и работодатели уклониста.

Кроме того, за уклонение от призыва может быть и уголовная ответственность (до трех лет ограничения свободы).

Кому могут дать отсрочку.

Согласно закону, отсрочку от службы можно получить на год, по истечении которого призывник должен прийти в военкомат для прохождения службы или предоставления причин для продолжения отсрочки. Предоставить ее могут:

человеку, который является единственным кормильцем семьи;

опекуну нетрудоспособных;

призывнику, который имеет 2 и более детей до 6 лет;

людям, которые воспитывают ребенка-инвалида или содержат жену-инвалида;

некоторым категориям педагогических и медицинских работников;

служащим церкви;

полицейским;

тем, кто обучается в вузе;

имеет медицинский диагноз.

Кого могут освободить от службы.

Людей, имеющих патологии зрения, органов дыхания, зубов, челюстей, пищеварительной системы. Полностью освобождаются от армии люди с умственной отсталостью, шизофренией, страдающих глухотой, слепотой и другими заболеваниями.

Кроме того, призывают людей, чьи ближайшие родственники (родители, сестра, брат) умерли или стали инвалидами во время службы в армии или сборов военнообязанных.

Не подлежат призыву мужчины, которые после окончания вуза получили воинские звания офицерского состава, а также те, кто уже отслужил в армии другой страны.

Основанием для освобождения также может быть выполнение долга службы в военном резерве в течение сроков первого и второго контрактов. Также в армию не призывают осужденных за преступления.

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Что делать, когда получил (не получил повестку).

Призывники, которые получили повестку, должны явиться в военкомат в указанное время. При этом с 2016 года факт неполучения повестки не является основанием для того, чтобы не прийти в военкомат – с тех пор, как начинается весенний призыв и об этом объявляют СМИ, если человек попадает в категорию призывников, он должен в течение 10 дней явиться в военкомат.

Есть только несколько причин, по которым можно не прийти в военный комиссариат – это стихийное бедствие, болезнь, подтвержденная больничным листом, смерть своего близкого родственника или близкого родственника жены.

Напомним, в Генштабе объяснили увеличение срока осеннего призыва на срочную военную службу до трех месяцев.