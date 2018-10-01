1 жовтня в Україні стартував осінній призов, який триватиме до кінця грудня.

З 1 жовтня по 30 грудня в Збройні сили України та інші військові формування на строкову військову службу буде призвано 17 тис. 960 громадян.

– Планується призвати і направити у війська (сили) 17 960 осіб, в тому числі: до Збройних сил України – 9 010 осіб, до Національної гвардії України – 6 500 осіб, Державної прикордонної служби – 1 550 осіб, Державної спеціальної служби транспорту – 900 осіб , – повідомили в Міноборони.

Відправлення команд молодого поповнення до військових частин почнуться з 8 жовтня і завершаться 28 грудня 2018 року, повідомляють у відомстві.

Кого призвуть.

Призову на військову службу підлягають чоловіки, яким виповнилося 20 років, але не старше 27 років. Молоді люди 18-19 років можуть пройти службу в армії на добровільній основі (за контрактом).

На скільки призвуть.

Забирати до армії можуть на різний термін – в залежності від військ, в які потрапить призовник. Призовники з вищим ступенем освіти спеціаліст або магістр служать менше – до 12 місяців.

Що загрожує уклоністам.

Закон передбачає різні види покарання за порушення. Так, за неявку у військкомат на призовника накладається штраф. При цьому оштрафовані можуть бути і роботодавці ухильника.

Крім того, за ухилення від призову може бути і кримінальна відповідальність (до трьох років обмеження волі).

Кому можуть дати відстрочку.

Згідно із законом, відстрочку від служби можна отримати на рік, після закінчення якого призовник повинен прийти до військкомату для проходження служби або надання причин для продовження відстрочки. Надати її можуть:

людині, яка є єдиним годувальником сім’ї;

опікуну непрацездатних;

призовнику, який має 2 і більше дітей до 6 років;

людям, які виховують дитину-інваліда або утримують дружину-інваліда;

деяким категоріям педагогічних і медичних працівників;

службовцям церкви;

поліцейським;

тим, хто навчається у вузі;

має медичний діагноз.

Кого можуть звільнити від служби.

Людей, що мають патології зору, органів дихання, зубів, щелеп, травної системи. Повністю звільняються від армії люди з розумовою відсталістю, шизофренію, які страждають на глухоту, сліпоту й інші захворювання.

Крім того, не закликають людей, чиї найближчі родичі (батьки, сестра, брат) померли або стали інвалідами під час служби в армії або зборів військовозобов’язаних.

Не підлягають призову чоловіки, які після закінчення вузу отримали військові звання офіцерського складу, а також ті, хто вже відслужив в армії іншої країни.

Підставою для звільнення також може бути виконання обов’язку служби у військовому резерві протягом термінів першого та другого контрактів. Також до армії не призивають засуджених за злочини.

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Що робити, коли отримав (не отримав повістку).

Призовники, які отримали повістку, повинні з’явитися до військкомату в зазначений час. При цьому з 2016 року факт неотримання повістки не є підставою для того, щоб не прийти до військкомату – з того часу, як починається весняний призов і про це оголошують ЗМІ, якщо людина потрапляє в категорію призовників, вона повинна протягом 10 днів з’явитися до військкомату.

Є лише кілька причин, за якими можна не прийти до військового комісаріату – це стихійне лихо, хвороба, підтверджена лікарняним листом, смерть свого близького родича або близького родича дружини.

Нагадаємо, у Генштабі пояснили збільшення терміну осіннього призову на строкову військову службу до трьох місяців.