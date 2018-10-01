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В Украине подорожал проезд в поездах

С 1 октября в Украине повышаются цены на железнодорожные билеты. Это второй этап подорожания, анонсированного еще весной.

В этот раз тариф на пассажирские перевозки вырос на 12%. Суммарный рост за год составит около 25%, ведь первый этап повышения – тоже на 12% – состоялся 30 мая.

Рост цен на ж/д билеты не распространяется на 1-й класс поездов “Интерсити+”, а также международные рейсы.

При этом с 1 сентября цены на пассажирские железнодорожные перевозки были снижены. Это произошло в рамках начала действия коэффициента 1,02 индексации к тарифам на перевозки пассажиров во внутреннем сообщении по календарным периодам. С 1 октября коэффициент вновь снизился – до 0,93.

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К слову, читайте также о том, что изменилось в Украине с 1 октября 2018 года.

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